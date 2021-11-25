Іспанію засипало снігом, десятки трас заблоковано (фото та відео)

У північних регіонах оголосили штормове попередження, сильні опади прогнозують до кінця тижня

Іспанія знову потерпає від снігу: у 12 регіонах на півночі країни оголосили штормове попередження, більше півсотні автотрас заблоковані.

Скріншот карти, яка демонструє погодні умови в Італії

Найбільше снігу останніми днями випало на півночі Піренейського півострова, де на автошляхах спостерігається вже до 20-25 сантиметрів снігового покриву.

Вже більше десятка регіонів офіційно оголосили штормове попередження, керівництво населених пунктів вивело на дороги снігоприбиральну техніку і закликало місцевих жителів бути максимально уважними на вулицях та утриматися від тривалих поїздок на великі дистанції.

Також відзначимо, що згідно інформації, яку оприлюднюють синоптики, найближчими днями опади не припиняться і сніг падатиме упродовж всього тижня.

Нагадаємо також, що незважаючи на потепління, яке панує в країні, вже найближчими днями у низці українських регіонів прогнозують опади у вигляді снігу. Першими сніг зустрічатимуть жителі Львова, Ужгорода, Рівного, Сум та Чернігова.

А для підняття настрою у похмурі дні запропонуємо переглянути тематичні меми та фотожаби про перші снігові опади від користувачів мережі.