Живі ялинки вдома небезпечні для здоров'я, попереджають вчені

Американські дослідники наголошують на небезпеці, яка може очікувати на поціновувачів живих новорічних ялинок під час прийдешніх різдвяних свят

За інформацією порталу The Sun, яке посилається на низку досліджень, проведених експертами та, опублікованими у виданні 1 грудня, хвойні дерева містять велику кількість алергенів та "ховають" у собі понад півсотні видів цвілі, небезпечної для людини.

Фахівці зазначають, що у кожній ялинці налічується 53 види цвілі, які крім алергічних реакцій, можуть спровокувати і головний біль.

Зокрема, люди, які мають схильність до алергій і реагують на різкі запахи рослин, можуть відчувати нежить, біль у вухах, іноді у них з`являється кашель.

"Кілька вчених, які представляють медичний університет північних районів штату провели аналіз вирізки з 28 новорічних ялинок, включаючи голки, а також кору, різних видів", — йдеться в тексті повідомлення.

Наголошується також, що дослідники не закликають святкувати Різдво та Новий рік без головної красуні свята, але все ж радять постійно провітрювати приміщення, де було встановлено хвойне дерево.

Нагадаємо, як вчені назвали особливість, що впливає на зараження COVID-19, адже після досліджень характеру інфікування коронавірусом, починаючи з його першої хвилі, дійшли висновку, що серед факторів ризику є і етнічна приналежність тієї чи іншої людини.