Бегемоти заразилися коронавірусом у зоопарку: подробиці

Небезпечну інфекцію вперше виявили у вихованців зоопарку, розташованого в Бельгії

Поки що вчені не можуть зрозуміти, яким чином тварини підхопили коронавірус, адже ніхто зі співробітників зоопарку, які мали контакти із ними, не хворів. Про це у п`ятницю, 4 грудня, повідомило видання Nieuwsblad.

У двох вихованців зоопарку, розташованому в бельгійському містечку Антверпен, виявили ковід-інфекцію. Обставини, за яких бегемоти Імані та Гермієн могли підчепити коронавірус, зараз з`ясовують науковці з інституту Sciensano.

"Поки що ми не розуміємо, яким чином вони могли заразитися, адже всі люди, які доглядають за цими тваринами, отримали негативні тести.", — зазначається в тексті повідомлення.

Підозри в тому, що вихованці захворіли, виникли у ветеринара зоопарку. Він помітив, як бегемоти "випльовували соплі", тож одразу вирішив провести низку аналізів слизу та провести тести на СOVID-19. У обох тестування показало позитивні результати. Наразі це перший випадок у світі, коли хворобу виявили саме у цього виду тварин.

Вольєр, де живуть Імані та Гермієн, одразу закрили на карантин та обмежили до нього доступ відвідувачів. При цьому працівників зоопарку, які контактують з тваринами, після цього випадку змусили носити не тільки захисні маски, а й окуляри й кожного дня робити тест на коронавірус.

На щастя, бегемоти почуваються добре, але відвідувати їх дозволять лише після отримання негативних результатів ковід-тестів.

Нагадаємо, як у Харкові відкрили новий зоопарк, але щоб туди потрапити і побачити слонів, бегемотів, жирафів та інших екзотичних тварин, місцеві жителі записувалися в електронні черги.