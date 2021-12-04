Бегемоты заразились коронавирусом в зоопарке: подробности

Опасную инфекцию впервые обнаружили у питомцев зоопарка, расположенного в Бельгии

Пока ученые не могут понять, каким образом животные подхватили коронавирус, ведь никто из контактировавших с ними сотрудников зоопарка не болел. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщило издание Nieuwsblad.

У двух питомцев зоопарка, расположенном в бельгийском городке Антверпен, обнаружили ковид-инфекцию. Обстоятельства, при которых бегемоты Имани и Гермиен могли подцепить коронавирус, сейчас выясняют ученые из института Sciensano.

"Пока мы не понимаем, каким образом они могли заразиться, ведь все люди, которые ухаживают за этими животными, получили негативные тесты", — отмечается в тексте сообщения.

Подозрения в том, что питомцы заболели, возникли у ветеринара зоопарка. Он заметил, как бегемоты "выплевывали сопли", поэтому решил провести ряд анализов слизи и провести тесты на СOVID-19. У обоих тестирование показало положительные результаты. Теперь это первый случай в мире, когда болезнь обнаружили именно у этого вида животных.

Вольер, где живут Имани и Гермиен, сразу же закрыли на карантин и ограничили доступ посетителей. При этом работников зоопарка, контактирующих с животными, после этого случая заставили носить не только защитные маски, но и очки и каждый день делать тест на коронавирус.

К счастью, бегемоты чувствуют себя хорошо, но посещать их разрешат только после получения отрицательных результатов ковид-тестов.

Напомним, как в Харькове открыли новый зоопарк, но, чтобы туда попасть и увидеть слонов, бегемотов, жирафов и других экзотических животных, местные жители записывались в электронные очереди.