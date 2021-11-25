Укр

В Великобритании у летучих мышей обнаружили новый коронавирус: подробности

Автор
Ольга Ганюкова
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Летучие мыши считаются переносчиками нового коронавируса
Летучие мыши считаются переносчиками нового коронавируса

Переносчиками нового вируса снова стали летучие мыши.

Ученые Университета Восточной Англии, Лондонского зоологического общества и Министерства здравоохранения Англии нашли у британских летучих мышей коронавирус, родственный вирусу SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19 у людей. 

Об этом сообщает научно-технический портал Phys.org.

Исследователи собрали образцы фекалий более чем у 50 летучих мышей в Сомерсете, Глостершире и Уэльсе и отправили их на вирусный анализ в Общественное здравоохранение Англии.

Секвенирование генома обнаружило новый коронавирус в одном из образцов летучей мыши, который ученые назвали RhGB01.

Отмечается, что это первый случай, когда сарбековирус (коронавирус, связанный с атипичной пневмонией) был обнаружен у подковоносой летучей мыши и впервые обнаружен в Великобритании.

Исследовательская группа утверждает, что эти летучие мыши почти наверняка являются носителями вируса в течение очень долгого времени.

«Подковоносые летучие мыши встречаются в Европе, Африке, Азии и Австралии, а летучие мыши, которых мы тестировали, находятся на западной границе их ареала. Подобные вирусы были обнаружены у других видов подковоносых летучих мышей в Китае, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе», — объяснила профессор Дайана Белл, эксперт по новым зоонозным заболеваниям из Школы биологических наук UEA.

«Наше исследование расширяет как географический, так и видовой диапазон этих типов вирусов и предполагает их более широкое присутствие среди более чем 90 видов подковоносых летучих мышей. Эти летучие мыши почти наверняка являются носителями этого вируса в течение очень долгого времени — вероятно, многие тысячи лет. Мы не знали об этом раньше, потому что это первый раз, когда такие исследование проводилося на британских летучих мышах», — добавила она.

На данный момент нет никаких доказательств того, что этот новый вирус был передан человеку или что это может произойти в будущем, если он не мутирует. Кроме того, данное исследование еще не прошло рецензирование.

Напомним, заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская высказала мнение, что коронавирус был создан в лаборатории.

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