У Великій Британії у кажанів виявили новий коронавірус: подробиці

Переносниками нового вірусу знову стали кажани.

Вчені Університету Східної Англії, Лондонського зоологічного товариства та Міністерства охорони здоров’я Англії знайшли у британських кажанів коронавірус, споріднений з вірусом SARS-CoV-2, що викликає COVID-19 у людей.

Про це повідомляє науково-технічний портал Phys.org.

Дослідники зібрали зразки фекалій більш ніж у 50 кажанів у Сомерсеті, Глостерширі та Уельсі та відправили їх на вірусний аналіз до Громадської охорони здоров’я Англії.

Секвенування геному виявило новий коронавірус в одному зі зразків кажана, який вчені назвали RhGB01.

Наголошується, що це перший випадок, коли сарбековірус (коронавірус, пов’язаний з атиповою пневмонією) був виявлений у підковоносих кажанів. Також він вперше виявлений у Великій Британії.

Дослідницька група стверджує, що ці кажани майже, напевно, є носіями вірусу протягом дуже довгого часу.

«Підковоносі кажани зустрічаються в Європі, Африці, Азії та Австралії, а кажани, яких ми тестували, знаходяться на західному кордоні їхнього ареалу. Подібні віруси були виявлені в інших видів підковоносих кажанів у Китаї, Південно-Східній Азії та Східній Європі», — пояснила професорка Дайана Белл, експертка із нових зоонозних захворювань зі Школи біологічних наук UEA.

«Наше дослідження розширює як географічний, так і видовий діапазон цих типів вірусів і передбачає їхню ширшу присутність серед більш ніж 90 видів підковоносих кажанів. Ці кажани майже, напевно, є носіями цього вірусу протягом дуже довгого часу — ймовірно, багато тисяч років. Ми не знали про це раніше, бо це вперше, коли таке дослідження проводилося на британських кажанах», — додала вона.

На цей момент немає жодних доказів того, що цей новий вірус був переданий людині або що це може статися в майбутньому, якщо він не мутує. Крім того, це дослідження ще не пройшло рецензування.

Нагадаємо, заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська висловила думку, що коронавірус було створено у лабораторії.