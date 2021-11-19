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Все-таки ринок? У США визначили першого хворого на COVID в Ухані

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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За час пандемії COVID захворіли понад 3 млн українців Новина оновлена 19 листопада 2021, 18:08
За час пандемії COVID захворіли понад 3 млн українців

Походження коронавірусу продовжує викликати чимало суперечок.

Як один із варіантів виникнення – його вважають результатом витоку з лабораторії. На користь цієї теорії свідчили дані про перший підтверджений випадок — бухгалтера з Уханя. Він помітив захворювання 16 грудня. Але нове дослідження США може змінити ситуацію.

Його опублікували у журналі Science.

Ймовірним першим хворим, згідно з новими даними, стала жінка-продавець із ринку. Вона займалася торгівлею морепродуктами. Як виявилось, жінка відчула симптоми ще 11 грудня. Також на ринку Хуанань в Ухані зафіксували ще кілька випадків, переважно в тій частині, де торгували тваринами (єнотоподібними собаками).

Теорію про передачу "корони" від тварин до людини також висували у Всесвітній організації охорони здоров’я після дослідження, проведеного спільно з китайськими вченими. Вони припустили, що вірус потрапив до людини через мʼясо тварини, лабораторний варіант розповсюдження — менш вірогідний. Проте наголосили на необхідності досліджень.

Раніше "Телеграф" писав, що Білл Гейтс передбачає закінчення пандемії коронавірусу вже в 2022 році.

Теги:
#Ухань #Коронавірус #Походження
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