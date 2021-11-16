"Створений в лабораторії": Голубовська поділилася своєю думкою про походження коронавірусу

Лікар озвучила популярну версію походження COVID-19.

Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська висловила думку, що коронавірус було створено у лабораторії.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Факти.

Голубовська нагадала, що думки вчених щодо коронавірусної інфекції розділилися не лише у питаннях його походження, а й у підходах до спроб зупинити його поширення та лікування вже інфікованих людей. Наприклад, вона поставила колись широку дискусію про те, чи варто носити маску інфікованим або здоровим.

"Я дотримуюсь точки зору, що цей вірус таки створений у лабораторних умовах", — сказала Голубовська.

Крім того, вона додала, що підтримує точку зору нобелівського лауреата Люка Монтаньє, який вважає, що вірус зміг вирватися на свободу через недбалість співробітників лабораторії.

Голубовська зазначила, що лабораторні дослідження коронавірусів проводяться вже давно, але про те, як стався витік світ дізнається ще нескоро, оскільки більша частина інформації про це засекречена.

Як повідомлялося раніше, в Україні на ранок 16 листопада зафіксовано новий рекорд смертності від COVID-19. За минулу добу хвороба забрала життя 838 українців.

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