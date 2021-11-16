Україна знову побила рекорд смертності від коронавірусу: де померло найбільше

Найгірша обстановка у Дніпрі, Одесі, Донецькій області та Полтаві

На ранок вівторка, 16 листопада, захворюваність на коронавірус знову пішла в зростання після помітного спаду за підсумками вихідних та було встановлено новий рекорд за кількістю смертей від COVID-19.

Про це можна судити за свіжим зведенням українського МОЗ, повідомляє "Телеграф".

На ранок вівторка в Україні зафіксували:

16 308 нових хворих (10 802 було днем раніше);

нових хворих (10 802 було днем раніше); 838 летальних випадків (442 напередодні);

летальних випадків (442 напередодні); 2 264 госпіталізованих пацієнтів (2 798 у понеділок);

госпіталізованих пацієнтів (2 798 у понеділок); 21 914 одужалих (вчора було 11 219).

Найбільше нових випадків випало на Дніпропетровську (1635), Одеську (1549) області та Київ (1481).

Найбільше смертей зафіксували у Донецькій (102), Полтавській (60), Дніпропетровській (58) та Черкаській (52) областях.

Варто зауважити, що попередній максимум смертності від COVID-19 був встановлений рівно тиждень тому, 9 листопада, тоді за добу померло 833 хворих.

Захворюваність на коронавірус потроху, але йде на спад, — якщо два тижні тому найбільший приріст нових хворих становив 27,3 тисячі за добу, то минулого тижня цей показник опустився вже до рівня 24,7 тис.

Напередодні, 15 листопада, зафіксували найменшу майже за місяць кількість хворих на рівні 10,8 тисяч, але у зведеннях, що публікуються по понеділкам, формальних хворих завжди мало, оскільки на вихідних мало людей роблять тести.

Як повідомляв "Телеграф", щоб підштовхнути людей вакцинуватися та захищати себе від коронавірусу президент Володимир Зеленський заявив про намір роздати по тисячі гривень кожному, хто пройшов повний курс вакцинації.