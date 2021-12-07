Австралія будує величезну "чорну скриньку" Землі для наступних поколінь: що відомо

Самописець будують на випадок глобального потепління, щоб інформацію про клімат передати наступним поколінням

На фоні боротьби з глобальним потеплінням в Австралії вирішили побудувати "чорну скриньку" для запису дій людства щодо зміни клімату. Прилад встановлять наприкінці 2022 року на острові Тасманія.

Як повідомляє видання ABC, "чорну скриньку" створять вчені з університету Тасманії. На цей самописець внесуть дані про останні десятиліття людської цивілізації на випадок глобальної катастрофи та запишуть документальні відомості про кроки людей, через які це могло статися.

Відомо, що конструкція самописця за розмірами буде як автобус, а зроблять її зі сталевих листів товщиною майже 8 сантиметрів, а для забезпечення ящика енергією будуть встановлені сонячні батареї.

Такий вигляд матиме "чорна скринька" Землі у Австралії

"Чорна скринька" записуватиме показники зміни клімату (температура повітря, рівень вуглекислого газу в атмосфері) та в онлайн-режимі збиратиме всі можливі дані про глобальне потепління.

Як стверджує один з авторів проєкту Джим Кетріс, на випадок реальної загрози глобального потепління цей пристрій дозволить усім, хто залишиться, винести урок з цієї катастрофи.

Додамо, що будувати "чорну скриньку" в Австралії почнуть у 2022 році. Її потужності дозволять записувати інформацію на найближчі 50 років, проте вже зараз експерти працюють над тим, щоб збільшити місткість самописця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином пропонують рятувати клімат морським вантажоперевізникам.