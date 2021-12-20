У Мексиці обрушився переповнений людьми міст: понад 20 постраждалих — фото з місця НП

Інцидент відбувся у неділю.

У Мексиці на півдні країни обірвалися кріплення підвісного пішохідного мосту. Ним переходили жителі містечка Сантос-Рейєс-Нопала — у лікарні опинилися 23 особи, серед яких половина — діти.

Про це повідомляє NBC у Сан-Дієго.

Наголошується, що пішоходи йшли на різдвяну вечірку, коли троси несподівано не витримали ваги людей.

Після обвалу люди впали в яр

Нопала знаходиться в штаті Оахака

Постраждали 11 дітей та 12 дорослих, частину з них госпіталізували до найближчої лікарні курортного міста Пуерто-Ескондідо — 10 людей. Ще 13 лікуватиму в Нопалі.

Внаслідок обриву тросів люди впали в яр. Повідомляється, що мостом могли переходити одночасно близько 40 людей.

У Мексиці такі підвісні пішохідні мости найчастіше будуються в сільських районах. Як утримувачі для частини конструкцій використовуються сталеві троси або звичайні канати.

Звичайний підвісний міст у Мексиці

Раніше "Телеграф" писав про ситуацію із мостом Патона у Києві. Від нього відвалюються шматки покриття, які падають у воду. Міст чекає на ремонт понад півстоліття, а поки що — повільно іржавіє.

Ситуація зі столичними мостами напружена – у кінці року Київ "втратив" головного будівельника Подільсько-Воскресенського мостового переходу – його звільнив мер.