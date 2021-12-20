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У Мексиці обрушився переповнений людьми міст: понад 20 постраждалих — фото з місця НП

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Підвісні мости притаманні сільським районам південної Мексики. Новина оновлена 20 грудня 2021, 11:43
Підвісні мости притаманні сільським районам південної Мексики.

Інцидент відбувся у неділю.

У Мексиці на півдні країни обірвалися кріплення підвісного пішохідного мосту. Ним переходили жителі містечка Сантос-Рейєс-Нопала — у лікарні опинилися 23 особи, серед яких половина — діти.

Про це повідомляє NBC у Сан-Дієго.

Наголошується, що пішоходи йшли на різдвяну вечірку, коли троси несподівано не витримали ваги людей.

Після обвалу люди впали в яр
Після обвалу люди впали в яр
Нопала знаходиться в штаті Оахака
Нопала знаходиться в штаті Оахака

Постраждали 11 дітей та 12 дорослих, частину з них госпіталізували до найближчої лікарні курортного міста Пуерто-Ескондідо — 10 людей. Ще 13 лікуватиму в Нопалі.

Внаслідок обриву тросів люди впали в яр. Повідомляється, що мостом могли переходити одночасно близько 40 людей.

У Мексиці такі підвісні пішохідні мости найчастіше будуються в сільських районах. Як утримувачі для частини конструкцій використовуються сталеві троси або звичайні канати.

Звичайний підвісний міст у Мексиці
Звичайний підвісний міст у Мексиці

Раніше "Телеграф" писав про ситуацію із мостом Патона у Києві. Від нього відвалюються шматки покриття, які падають у воду. Міст чекає на ремонт понад півстоліття, а поки що — повільно іржавіє.

Ситуація зі столичними мостами напружена – у кінці року Київ "втратив" головного будівельника Подільсько-Воскресенського мостового переходу – його звільнив мер.

Теги:
#Мексика #Міст #Поранені #Обвалення
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