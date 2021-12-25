IQ вищий, ніж у Ейнштейна: у Британії виявили незвичайну дитину

Хлопець має найвищий бал серед дітей до 18 років

Дванадцятирічний житель Британії Барнабі Свінберг має вищий IQ, аніж у видатного вченого Альберта Ейнштейна.

Як повідомляє видання Mirror, дитина досягла IQ у 162 бали, що на два пункти вище, аніж у німецького науковця.

12-річний Барнабі Свінберн дізнався, що розумніший за відомого світового фізика-теоретика Альберта Ейнштейна після проходження міжнародного тесту на рівень IQ (Mensa), який він отримав у подарунок на Різдво. Його показник є найвищим серед можливих балів для дітей до 18 років.

Зазначається, що оцінка підлітка на два пункти перевищує рівень відомого науковця Ейнштейна, який мав 160 балів.

Як розповідає мам хлопчика, Барнабі найбільше цікавиться математикою та хімією. Всі знають, що хлопець дуже розумний, але він прагнув перевірити себе додатково, тож попросив у подарунок на Різдво тест від Mensa.

Після відповідей на всі питання школяр отримав найвищий можливий бал для дитини.

За словами батьків, підліток, систематично слідкує за валютними ринками і окрім IQ-тесту попросив на Різдво криптовалюту.

Відзначається також, що у майбутньому хлопець планує вступити до Оксфорда та мріє стати програмістом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Британії вчені створили робота, який дуже схожий на реальну людину. Машина має рухливе обличчя та навіть здатна повторювати людську міміку.