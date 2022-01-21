Коронавірусне божевілля: у Китаї на тлі боротьби з COVID-19 знищать тисячі хом’яків

Влада країни заявила, що гризуни могли заразити людей штамом коронавірусу "Дельта".

У Китаї на тлі тотальної боротьби з коронавірусом влада вирішила знищити кілька тисяч хом’яків та обмежити міжнародні посилки. Це пов’язано з підозрою, що троє людей у Гонконгу могли підчепити COVID-19 у зоомагазині Little Boss, а мешканець Пекіна нібито заразився "Омікроном" через упаковку посилки з Канади.

Про це повідомляє видання NBC News.

Офіційна влада Китаю виступила із заявою і закликала громадян остерігатися предметів, отриманих з-за кордону, оскільки в Пекіні було зафіксовано випадок штаму коронавірусу "Омікрон", нібито доставленого в країну посилкою з Канади. Через це поштові служби Китаю змушені були вжити суворіших заходів щодо дезінфекції посилок.

Що стосується знищення хом’яків, то про це заявили в Гонконзі, після того, як коронавірусом "Дельта" захворіли співробітник зоомагазину Little Boss, покупець і чоловік покупця цієї мережі. Місцева влада підозрює, що штам COVID-19 могли переносити імпортовані з Нідерландів гризуни.

У зв’язку з цим Департамент охорони природи Китаю заявив, що вони не мають ресурсів, щоб ізолювати заразних гризунів, тому запропонував їх "гуманно отруїти". Чиновники вже наказали всім магазинам Гонконгу припинити продаж хом’яків, а громадян, які за останній місяць купили собі гризунів, змушують їх здати назад.

На цей момент відомо, що в Гонконгу мають намір убити щонайменше 2000 хом’яків та інших дрібних тварин. Це вже викликало масу обурень власників домашніх тварин та зоозахисників.

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок знищення тварин, який пов’язаний із боротьбою з коронавірусом. У Данії ще на початку пандемії вбили 2,5 мільйона норок, які виявили COVID-19.