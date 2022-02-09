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Іранець убив юну дружину та прогулявся з її головою містом (відео 18+)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Дівчину вбили посеред міської площі
Дівчину вбили посеред міської площі

Для скоєння злочину мучитель заручився підтримкою свого брата

В Ірані сталося прилюдне вбивство 17-річної дівчини. Свою дружину на очах у перехожих убив розлючений чоловік. Інцидент стався на площі міста Ахваз.

Подробиці повідомило видання Iran International.

17-річна Мона Гейдарі була одружена кілька років. У 14-річному віці вона народила свого первістка. У сім’ї не все складалося гладко, через що дівчина нещодавно спробувала втекти до Туреччини.

Вбита Мона Гейдарі
Вбита Мона Гейдарі

Проте батько, будучи дядьком її чоловіка, повернув Мону до Ірану. Через деякий час чоловік здійснив над нею криваву розправу серед міста.

Ахваз на карті Ірану
Ахваз на карті Ірану

За словами самого чоловіка, причиною такого вчинку стали "сімейні проблеми", проте подробиць не повідомив.

Чоловік виглядав дуже задоволеним своїм вчинком
Чоловік виглядав дуже задоволеним своїм вчинком

На відеозаписі можна помітити, як іранця, котрий прямує містом із ножем та закривавленою головою дівчини, вітають інші городяни. Більшість із них, судячи з усього, не були здивовані, а навіть надихнулися через вбивство.

Жінки дуже вразливі в Ірані. Згідно з конституцією країни, чоловік може розправитися з дружиною, якщо застане її за "перелюбом за взаємною згодою".

При цьому жіноча правозахисна неурядова організація Ахваза зазначає, що лише за останні два роки близько шести десятків жінок були вбиті своїми чоловіками через "захист честі". Багато хто з загиблих був у віці від 10 до 15 років.

Подібні трагічні розбирання відбуваються не лише за кордоном, а й в Україні. "Телеграф" писав, що на Одещині жінку підозрюють у жорстокому вбивстві чоловіка, якого вона зарубала сокирою, попередньо напоївши його горілкою. Подружжя прожило разом не один десяток років і мало трьох спільних дітей.

Теги:
#Іран #Вбивство #Дівчина #Чоловік #Жорстокість
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