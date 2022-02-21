Президент Туркменістану знову показав, що він "надлюдина" і вміє все: відео

Вибір президента впав на перегони степовими трасами.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов приміряв він роль гонщика і проїхався на спорткарі степовими трасами. Проте, заїзд не обійшовся без складнощів і йому довелося на якийсь час стати ще й шиномонтажником.

Відео заїзду опублікував Telegram-канал "Пул №3".

В описі до кадрів йдеться, що Гурбангули Бердимухамедов мчав на спорткарі складними степовими трасами й в якийсь момент з його автомобілем виникли технічні проблеми — пробилося колесо.

Однак і в цьому випадку глава туркменів не розгубився і спочатку заліз на дах, а потім швидко почав заміну колеса і навіть встиг доїхати до місця призначення, щоб помилуватися краєвидом.

Варто зазначити, що президент Туркменістану дуже часто приміряє різні професії. Він уже давав концерти в ролі діджея, влаштовував кінну виставу на манежі й навіть "розстрілював" ворогів сидячи на велосипеді. Загалом Бердимухамедов за допомогою ЗМІ намагається створити собі образ "надлюдини", яка вміє практично все.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі знущалися з відео зустрічі Лукашенка з Путіним. Вся справа в аналізі калу.