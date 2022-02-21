Президент Туркменистана снова показал, что он "сверхчеловек" и умеет все: видео

Выбор президента пал на гонки по степным трассам.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов примерил на себя роль гонщика и проехался на спорткаре по степным трассам. Однако, заезд не обошелся без сложностей и ему пришлось на некоторое время стать еще и шиномонтажником.

Видео заезда опубликовал Telegram-канал "Пул №3".

В описании к кадрам говорится, что Гурбангулы Бердымухамедов мчался на спорткаре по сложным степным трассам и в некоторый момент с его автомобилем возникли технические проблемы — пробилось колесо.

Однако и в этом случае глава туркменов не растерялся и сначала залез на крышу, а потом быстро приступил к замене колеса и даже успел доехать к месту назначения, чтобы полюбоваться пейзажем.

Стоит отметить, что президент Туркменистана очень часто примеряет на себя разные профессии. Он уже давал концерты в роли диджея, устраивал конное представление на манеже и даже "расстреливал" врагов сидя на велосипеде. В общем, Бердымухамедов с помощью СМИ пытается создать себе образ "сверхчеловека", который умеет практически все.

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