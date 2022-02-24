"Велика сімка" введе проти Росії "нищівні санкції" — Байден

Лідери країн G7 узгодили санкції проти Росії

Країни "Великої сімки" (G7) готові запровадити "нищівний" пакет санкцій проти Росії, яка почала війну проти України.

Про це в четверг, 24 лютого, оголосив президент США Джо Байден за підсумками переговорів з лідерами G7.

"Цього ранку я провів переговори зі своїми колегами по G7, щоб обговорити невиправдану атаку президента (Росії Володимира — ред.) Путіна на Україну, і ми погодилися ввести нищівний пакет санкцій та інших економічних заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності", — написав президент США у своєму акаунті в Твіттері.

Очікується, що більш докладно про те, що входить до узгодженого пакету санкцій та економічних заходів проти Росії, Байден повідомить на майбутньому брифінгу

Він також висловив підтримку громадянам України.

"Велика сімка" — неформальний міжнародний клуб, який об’єднує Великобританію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США.

Як повідомлялося, раніше у четвер прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон ввів блокуючі санкції проти російської авіакомпанії "Аерофлот" та банку ВТБ