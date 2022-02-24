"Большая семерка" введет против России "сокрушительные санкции" - Байден

Лидеры стран G7 согласовали санкции против России

Страны "Большой семерки" (G7) готовы ввести "сокрушительный" пакет санкций против России, которая начала войну против Украины.

Об этом в четверг, 24 февраля, объявил президент США Джо Байден по итогам встречи с лидерами G7.

"Этим утром я провел переговоры со своими коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента (России Владимира — ред.) Путина на Украину, и мы согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", — написал президент США в своем аккаунте в Твиттере.

Ожидается, что более подробно о том, что входит в согласованный пакет санкций и экономических мер против России, Байден сообщит на предстоящем в скором временибрифинге

Он также выразил поддержку гражданам Украины.

"Большая семерка" — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

Как сообщалось, ранее в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел блокирующие санкции против российской авиакомпании "Аэрофлот" и банка ВТБ