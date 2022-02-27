Генасамблея ООН збереться через війну Росії проти України: що відомо

Засідання Генасамблеї має відбутися у найближчі 24 години.

Рада Безпеки ООН у неділю, 27 лютого, на позачерговому засіданні через війну Росії з Україною проголосувала за резолюцію про скликання Генасамблеї.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на онлайн-трансляцію засідання.

За відповідне рішення проголосували 11 країн, 3 утрималися, а РФ голосувала проти. Таке рішення російської сторони не здивувало, адже резолюція засуджує збройну агресію РФ проти України, вимагає від неї "негайного, повного та безумовного повернення всіх її військових сил з території України в її міжнародно визнаних кордонах" та скасування незалежності так званих "ДНР-ЛНР".

Відомо, що надзвичайна сесія Генеральної Асамблеї ООН щодо України має відбутися протягом 24 годин.

Нагадаємо, що Радбез ООН щодо українського питання збирався 22 лютого, коли Росія визнала квазіреспубліки "ЛДНР". Тоді представники цивілізованих країн засудили РФ. Російська сторона того дня риторикою не здивувала, мовляв, у всьому нібито винен "майданський режим" в Україні та Київ нібито "не виконує Мінських угод".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський звернувся до ООН через тисячі трупів російських окупантів в Україні.