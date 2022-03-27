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Макрон дорікнув Байдену за жорстке слово на адресу путіна

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Еммануел Макрон Новина оновлена 27 березня 2022, 15:59
Еммануел Макрон

Президент Франції сказав, що "ніколи б не використав" подібні слова

Президент Франції Еммануель Макрон засудив слова президента США Джо Байдена, який нещодавно назвав кривавого диктатора путіна "м’ясником".

Макрон прокоментував висловлювання, допущені президентом США на адресу путіна, передає Франс Прес.

Він сказав, що "ніколи б не використав" подібні слова. Лідер Франції закликав утриматися "від слів та дій, які можуть призвести до ескалації" конфлікту в Україні.

Нагадаємо, днями Байден прилетів до Польщі для зустрічі із президентом цієї країни Анджеєм Дудою. Крім того, президент США 26 березня провів переговори з українськими політиками, зокрема з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим. Після цього Байден зустрівся із українськими біженцями. На запитання одного з кореспондентів про президента росії володимира путіна Байден без зволікання назвав його "м’ясником".

Раніше в Польщі президент США вкотре назвав російського лідера військовим злочинцем : "Найважливіше для нас — це з самого початку зберігати єдність наших демократій у неприйнятті і продовжувати зусилля для припинення руйнувань, які походять від рук людини, яку, кажучи відверто, я вважаю військовим злочинцем. І я думаю, це також відповідатиме юридичному визначенню цього".

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#Путін #Джо Байден #Еммануєль Макрон
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Макрон дорікнув Байдену за жорстке слово на адресу путіна
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Еммануел Макрон
Макрон дорікнув Байдену за жорстке слово на адресу путіна
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