Путін — м’ясник та затяжна війна з росією: 8 головних заяв Байдена у Варшаві

Лідер США розповів, як довго триватиме війна в Україні

У суботу ввечері, 26 березня, на 31-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну Джозеф Байден виступив у Варшаві з промовою з приводу війни в Україні. "Телеграф" виділив ключові заяви президента США про війну в Україні, гуманітарну допомогу, диктатора путіна та НАТО.

Відео звернення Джо Байдена доступне на YouTube.

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8 головних заяв Джо Байдена у Варшаві:

Ми повинні зрозуміти, що ця боротьба не буде виграна за кілька днів або місяців. Нам потрібно підготуватися до довготривалої боротьби. Два дні тому я оголосив, що ми приймемо сто тисяч біженців. Вісім (тисяч) із них ми вже прийняли. У Брюсселі ми вже зібрали додатковий мільярд доларів на гуманітарну допомогу. Ми не припинимо спроб доставок гуманітарної допомоги, навіть до Маріуполя, який блокують війська росії. Через жорстокість путіна те, що сталося, – вже велика гуманістична катастрофа росії. путін садить за протести. Від путіна втекли вже 200 тисяч. путін думав, що українці не воюватимуть за свою країну. Російські військові зіштовхнулися із мужністю українців. Російський народ, ще вчора ваша країна була країною 21 століття, тепер агресія путіна відкинула росію в 19 століття. Сьогодні росія придушила демократію у себе та намагається зробити це в інших місцях. путін сказав, що хоче денацифікувати Україну ㅡ це цинічна брехня. Американські сили в Європі не для того, щоб брати участь у війні, а захистити членів НАТО. Навіть не думайте вступити на землю будь-якої країни НАТО. Ми маємо повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Ми не можемо дозволяти автократу шантажувати світ. І ми маємо зруйнувати корекційний режим, який не дозволяє росії стати демократичною державою. Ми бачимо, як українці демонструють, що єдність народу сильніша за задум одного жорстокого диктатора. Диктатор, який прагне відновити давно минулу імперію, не досягне своєї мети, тому що люди не хочуть жити у його світі. Ця людина не повинна залишатися при владі.

Як повідомлялося раніше, перед своєю промовою Байден провів зустріч із міністрами закордонних справ та оборони України. За її підсумком глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що отримав від США запевнення, що їхня підтримка не буде ослаблена, а лише посилюватиметься до кінця війни.