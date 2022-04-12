Тварин винищують, а дітей забирають у батьків: у Китаї запроваджено жорсткий локдаун

У деяких містах Китаю людям заборонено виходити із будинків.

Влада Китаю ввела жорсткий локдаун у низці міст через новий спалах COVID-19. Варто зазначити, що у березні 2022 року в КНР було зареєстровано найбільшу кількість заражених з початку пандемії. Тому й було ухвалено рішення посилити карантинні заходи.

У Твіттері SVTV NEWS повідомляє, що зараз у Китаї відбувається справжній кошмар, адже через локдаун десятки мільйонів людей перебувають на межі голоду. Домашніх тварин взагалі винищують, а в заражених ковидом китайців взагалі віднімають дітей.

Всі повідомлення і пости китайців у соцмережах про голод і відсутність продуктів блокуються. На вулицях Пекіна навіть висять попередження, що не можна нічого писати про пандемію в соцмережах, і безпечно читати лише державні медіа.

У той час, поки мільйони китайців сидять удома та голодують, величезна кількість їжі прогниває на складах.

Страждають від таких обмежень і тварини. Так, як із будинків виходити заборонено, собак не можна вигулювати, для них також немає їжі. Щобільше, для боротьби з коронавірусом влада наказала запихати кішок у мішки, а собак відловлювати та відвозити на утилізацію.

Вихід із дому карається фізичною розправою. Співробітники служби профілактики епідемії жорстоко б’ють людей, які виходять за межі своєї квартири. А поліція Шанхаю носить шоломи з тепловізором, призначені для виявлення людей із лихоманкою. Таких одразу хапають на вулиці та відправляють до карантинного табору.

Комуністична партія Китаю також дозволила забирати у хворих на ковід їх дітей. Навіть малюків одягають у захисні костюми. А батьки нічого вдіяти не можуть, адже вони позбавлені інструментів протистояння державі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "нейтральний" Китай заступився за росію у темі розширення НАТО.