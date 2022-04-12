Животных истребляют, а детей отнимают у родителей: в Китае введен жесткий локдаун

В некоторых городах Китая людям запрещено выходить из домов.

Власти Китая ввели жесткий локдаун в ряде городов из-за новой вспышки COVID-19. Стоит отметить, что в марте 2022-го года в КНР было зарегистрировано наибольшее количество зараженных с начала пандемии. Поэтому и было принято решение усилить карантинные меры.

В Твиттере SVTV NEWS сообщает, что сейчас в Китае происходит настоящий кошмар, ведь из-за локдауна десятки миллионов людей находятся на грани голода. Домашних животных и вовсе истребляют, а у зараженных ковидом китайцев и вовсе отнимают детей.

Стоит отметить, что все сообщения и посты китайцев в соцсетях о голоде и отсутствии продуктов блокируются. На улицах Пекина даже висят предупреждения, что нельзя ничего писать о пандемии в соцсетях, и безопасно читать только государственные медиа.

В то время, пока миллионы китайцев сидят дома и голодают, огромное количество еды прогнивает на складах.

Страдают от таких ограничений и животные. Так, как из домов выходить запрещено, собак нельзя выгуливать, для них также нет еды. Более того, для борьбы с коронавирусом власти приказали запихивать кошек в мешки, а собак отлавливать и увозить на утилизацию.

Выход из дома карается физической расправой. Сотрудники службы профилактики эпидемии жестоко избивают людей, которые выходят за пределы своей квартиры. А полиция Шанхая носит шлемы с тепловизором, предназначенные для обнаружения людей с лихорадкой. Таких сразу хватают на улице и отправляют в карантинный лагерь.

Коммунистическая партия Китая также разрешила забирать у больных ковидом их детей. Даже малышей одевают в защитные костюмы. А родители ничего сделать не могут, ведь они лишены инструментов противостояния государству.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "нейтральный" Китай вступился за россию в теме расширения НАТО.