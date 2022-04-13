російський фейк про Краматорськ "від ВВС" переполошив мережу (відео)

BBC закликає не поширювати фейкові кадри

У російських ЗМІ почали просувати неправдиве відео нібито від британської телерадіомовної корпорації "BBC", аби звинуватити українських військових у смертельному ракетному ударі по Краматорську.

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Так, прокремлівські медіапортали "допрацювали" відео, на кадрах котрого були оприлюднені наслідки вбивства мирних жителів, які перебували на залізничному вокзалі Краматорська та чекали на евакуацію. Росіяни розмістити на ньому логотип "ВВС" і додали традиційний текст новинної мережі. Проте у самому тексті була величезна кількість помилок та неправильних формулювань, які, ймовірніше за все, були витягнуті з кількох російських Телеграм-каналів. Саме вони активно поширювали розповідь про те, що скинута на Краматорськ ракета з написом "діти" насправді належала Україні.

Фейкове відео нібито від ВВС

Після того, як псевдовідео набуло розголосу, британське видання публічно назвало його фейком і закликало не поширювати його в мережі.

"Нам відомо про фейкове відео під брендом BBC News, із якого начебто випливає, ніби Україна відповідальна за ракетний удар на залізничний вокзал міста Краматорськ минулого тижня. BBC вживає кроків задля того, щоби це відео було видалено. Ми закликаємо не поширювати його, а всі новини перевіряти на офіційній сторінці ВВС News", — йдеться в тексті повідомлення.

Офіційна заява від британського медіапорталу

Раніше "Телеграф" повідомляв, що інформацію про те, що ракета, котра завдала смертельного удару по залізничному вокзалу Краматорська у п'ятницю, 8 квітня, дійсно була випущена російськими військовослужбовцями, підтвердили у Пентагоні.