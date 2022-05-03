Пентагон відповів, чи Китай підтримує росію зброєю

Весь світ відвернувся від країни-агресора

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки заявили, що не спостерігають жодних ознак, щоб інші країни, зокрема Китай, допомагали росії зброєю у війні проти України.

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Відповідну інформацію оприлюднив прессекретар закордонного відомства Джон Кірбі під час чергового спілкування з пресою, — передає Укрінформ

"Знаєте, я не бачив жодних ознак того, що вони отримали зовнішню допомогу від третьої країни… Вони (росія — ред. редакцією) зібрали дуже багато власної бойової сили біля кордонів України до 24 лютого. Понад 120 батальйонних тактичних груп – велика частина своїх військово-повітряних та інших сил", — пояснив речник Міноборони США.

За його словами, країна-агресорза понад два місяці бойових дій в Україні зазнала значних втрат, проте рф ще має достатню кількість бойової потужності, аби продовжувати війну на українських землях.

"Я просто не бачив жодних ознак того, що вони намагаються залучити зовнішні джерела з інших урядів чи інших країн", — підсумував Кірбі.

Окрім того, представник Пентагону, уточнив, що, через те, що росія зосередила свою армію на менших територіях України, у них все ще залишається досить багато бойових сил.

На останок прессекретар Кірбі відзначив, що станом на сьогоднішній день жодних ознак підтримки російської федерації боку Китаю, Пентагоном зафіксовано не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри те, що весь світ відвернувся від кривавої росії, яка веде повномасштабну війну проти України, Китай все ж частково підтримує агресора, допомагаючи йому обійти жорсткі санкції. Окрім того, раніше Китай передавав потужну зброю одній з країн-союзників росії — Сербії, яка відома своєю підтримкою рф.