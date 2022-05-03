Пентагон ответил, поддерживает ли Китай россию оружием

Весь мир отвернулся от страны-агрессора

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заявили, что не наблюдают никаких признаков, чтобы другие страны, в частности Китай, помогали россии оружием в войне против Украины.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Соответствующую информацию обнародовал пресс-секретарь зарубежного ведомства Джон Кирби во время очередного общения с прессой, передает Укринформ.

"Знаете, я не видел никаких признаков того, что они получили внешнюю помощь от третьей страны… Они (россия — ред. редакцией) собрали очень много собственной боевой силы у границ Украины до 24 февраля. Более 120 батальонных тактических групп – большая часть своих военно-воздушных и других сил", — пояснил спикер Минобороны США.

По его словам, страна-агрессор за более двух месяцев боевых действий в Украине понесла значительные потери, однако россия еще имеет достаточное количество боевой мощи, чтобы продолжать войну на украинских землях.

"Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются привлечь внешние источники из других правительств или других стран", — подытожил Кирби.

Кроме того, представитель Пентагона уточнил, что из-за того, что россия сосредоточила свою армию на меньших территориях Украины, у них все еще остается достаточно много боевых сил.

В заключение пресс-секретарь Кирби отметил, что по состоянию на сегодняшний день никаких признаков поддержки российской федерации стороны Китая, Пентагоном зафиксировано не было.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на то, что весь мир отвернулся от кровавой россии, ведущей полномасштабную войну против Украины, Китай все же частично поддерживает агрессора, помогая ему обойти жесткие санкции. Кроме того, ранее Китай передавал мощное оружие одной из стран-союзников россии — Сербии, известной своей поддержкой рф.