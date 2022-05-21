росія перекрила постачання газу до Фінляндії, а Литва відмовляється від нього вже з неділі

Список країн, що обходяться без палива, розширюється

росія втрачає один із важелів тиску на Європу — країни відмовляються від покупки російського газу. Однією з країн, що відмовилася платити в рублях за блакитне паливо, стала Фінляндія.

Згідно із заявою фінської компанії Gasgrid Finland, через точку входу палива Іматру імпорт російського газу зупинено зранку 21 травня.

Тепер і протягом літа державна компанія Gasum братиме природний газ через трубопровід Balticconnector, який з’єднує фінську мережу з естонською. Також мережевий оператор Gasgrid Finland та Excelerate Energy із США підписали угоду на оренду на 10 років судна для зберігання газу та регазифікації. Це допоможе замінити поставки з росії з четвертого кварталу 2022 року.

Окрім Фінляндії від оплати за російський газ у рублях відмовилися також Польща та Болгарія. Зазначимо, що зазвичай контракти на постачання укладалися в євро або доларах, але росія намагалася провернути схему для підтримки падаючої економіки країни.

До відмови від російських енергоносіїв незабаром приєднається ще одна країна. Вже з 22 травня Литва відмовиться не тільки від газу з росії, а й нафти та електроенергії.

У планах Литви перейти на зелену енергетику і стати державою — експортером. Глава Міненергетики країни Дайнюс Крейвіс назвав це рішення не лише кроком до енергонезалежності, а й висловлюванням солідарності з Україною. Газ Литва отримує з термінала ЗПГ у Клайпеді, а електрику місцеве або експортом із країн ЄС.

Раніше "Телеграф" писав, що нафтове ембарго проти росії, яке спричинило суперечки в Європі, не єдиний шанс економічно покарати країну-агресора.