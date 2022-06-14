У Китаї розповіли, чи давали росії зброю для війни з Україною

У Китаї розповіли про свої стосунки з росією

У Китаї заявляють, що не допомагали росії у війні проти України, проте вважають, що США винні у "ескалації конфлікту".

Як повідомляє The Washington Post, про це розповів міністр оборони Китаю Вей Фенхе під час виступу на щорічній безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла", яка пройшла в Сінгапурі.

"Китай ніколи не надавав росії матеріальної підтримки", — сказав він, коли його запитали про позицію його країни по Україні.

Він зазначив, що відносини Китаю та рф є "партнерством, а не союзом" і воно не спрямоване проти третіх країн.

Водночас він додав, що в ескалації конфлікту нібито винні США, оскільки вони надали Україні зброю та запровадили санкції проти росії. Крім того, Вей Фенхе зазначив, що партнерство між його країною та росією лише зміцнюватиметься в майбутньому.

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Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ на початку червня з’явилася інформація про те, що керівництво Китаю шукає способи допомогти росії в економічному плані і технологіями, при цьому намагаючись не наражати себе на ризики потрапити під західні санкції.

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявив, що КНР перебуває осторонь конфлікту і це частково влаштовує нашу країну.