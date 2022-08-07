Мінус одна війна? Що відомо про перемир’я Ізраїлю та ісламістів у Газі

Попри інформацію про перемир’я, обстріл триває

Ізраїль та представники бойовиків "Ісламського джихаду" з сектору Гази після обміну ударами домовилися про перемир’я, яке розпочнеться 7 серпня з 20:00 за місцевим часом.

Як повідомляє Al Jazeera, єгипетські офіцери невдовзі мають виступити з відповідною заявою, але при цьому ні Ізраїль, ні "Ісламський джихад" офіційних коментарів із цього приводу не давали.

Втім, в ізраїльських ЗМІ вже з’явилася неофіційна інформація про те, що Ізраїль дав згоду на перемир’я і чекає на відповідь від бойовиків.

Очікується, що перемир’я набуде чинності увечері неділю, проте поки що невідомо, скільки вона триватиме.

Водночас повідомляється, що наразі обстріли прикордонних районів із сектору Гази продовжуються, а в армії оборони Ізраїлю відзвітували про знищення 11 пускових установок "Ісламського джихаду".

Пізніше ввечері прем'єр Ізраїлю заявив, що цілі військової операції в Секторі Газа досягнуто, сенсу продовжувати її немає, пишуть місцеві ЗМІ.

Як повідомлялося раніше, 5 серпня Ізраїль завдав авіаударів по сектору Газа і заявив про ліквідацію важливого ватажка "Ісламського джихаду". Після цього із сектора Гази було завдано масованого ракетного удару.