Минус одна война? Что известно о перемирии Израиля и исламистов в Газе
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Несмотря на информацию о перемирии, обстрелы продолжаются
Израиль и представители боевиков "Исламского джихада" из сектора Газы после обмена ударами договорились о перемирии, которое начнется 7 августа с 20:00 по местному времени.
Как сообщает Al Jazeera, египетские офицеры вскоре должны выступить с соответствующим заявлением, но при этом ни Израиль, ни "Исламский джихад" официальных комментариев по этому поводу не давали.
Впрочем, в израильских СМИ уже появилась неофициальная информация о том, что Израиль дал согласие на перемирие и ждет ответа от боевиков.
Ожидается, что перемирие вступит в силу вечером воскресенье, однако пока неизвестно, сколько оно будет длиться.
Вместе с тем сообщается, что в настоящее время обстрелы приграничных районов из сектора Газы продолжаются, а в армии обороны Израиля отчитались об уничтожении 11 пусковых установок "Исламского джихада".
Позже вечером премьер Израиля заявил, что цели военной операции в Секторе Газа достигнуты, смысла продолжать ее нет, пишут местные СМИ.
Как сообщалось ранее, 5 августа Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и заявил о ликвидации важного главаря "Исламского джихада". После этого из сектора Газы был нанесен массированный ракетный удар.