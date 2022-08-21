У США побачили тривожний сигнал у співпраці Туреччини з росіянами

Офіційну Анкару попередили про наміри росіяни стосовно уникнення санкцій

Представники російського бізнесу використовують всі можливі методи, аби уникнути західних санкцій, і це викликає занепокоєння у США. Для досягнення своїх цілей юридичні та фізичні особи використовують Туреччину, президент якої Реджеп Ердоган днями був в Україні з офіційним візитом.

Як зазначається у пресрелізі Мінфіну США, намагання росіян обійти санкції Заходу з використанням можливостей Туреччини — меншою мірою викликають занепокоєння. Цю позицію доніс заступник голови Мінфіну США Воллі Адейемо у розмові з турецьким колегою Юнусом Елітасом.

"Заступник міністра Адейемо висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину, щоб уникнути санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та 30 країнами", – йдеться у повідомленні Мінфіну.

Зокрема, американський чиновник наголосив на тому, що впровадження та забезпечення виконання широких багатосторонніх санкцій, накладених на Росію за її вторгнення в Україну, є необхідністю і її треба дотримуватися.

При цьому у США запевнили Туреччину у зацікавленості в розвитку турецької економіки та двостороннього партнерства щодо захисту цілісності банківського сектора країни.

Варто зазначити, що через співпрацю з росіянами, зокрема, за згоду президента Туреччини Реджепа Ердогана на приймання карток російської платіжної системи "Мир" деякими турецькими банками, а також потроєння взаємного товарообігу та оплату російського газу в рублях, західні країни серйозно почали замислюватися про введення санкцій проти офіційної Анкари.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що турецький президент Реджеп Ердоган отримав з Москви пропозиції щодо торгівлі нафтою та перенаправлення фінансових потоків. Таким чином російська влада хоче уникнути введених проти неї санкцій.