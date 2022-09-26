Ердоган поговорить із Зеленським і путіним: чого хоче домогтися

Як саме Ердоган спілкуватиметься з президентами: особисто чи телефоном, поки що не уточнюють

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який жорстко висловився щодо так званих "референдумів" в Україні, не полишає спроб організувати особисту зустріч російського лідера володимира путіна з українським гарантом Володимиром Зеленським. Вже найближчим часом він планує поспілкуватися з лідерами ворогуючих країн та підштовхнути їх до перемовин.

Відповідну інформацію у понеділок, 26 вересня, під час брифінгу в Національному пресклубі у Токіо (Японія) повідомив глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу

"Наш пан президент проведе переговори з путіним та Зеленським. Наші зусилля спрямовані на те, щоб організувати їхню зустріч", — заявив він.

Варто додати, що чіткої відповіді щодо того, яким чином турецький президент планує спілкуватися з путіним і Володимиром Зеленський, особисто чи телефоном, очільник МЗС не надав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ймовірність переговорів України з росією, чітко окресливши умови, згідно з якими українська сторона згодиться повернутися до переговорного процесу з росіянами.