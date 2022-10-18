Дуже тягне до яєць Фаберже: чому путін та його олігархи захоплюються ними до безтями

Останнім часом у російських олігархів, які потрапили під санкції, почали знаходити рідкісні ювелірні вироби

У Німеччині днями конфіскували чотири ювелірні яйця Фаберже у російського олігарха Алішера Усманова. Коштовності виявили під час обшуку на його віллах на озері Тегернзее, але Усманов намагався видати рідкісні витвори мистецтва за сувеніри зі скляними камінчиками для друзів з Узбекистану.

Експертиза показала, що це справді не оригінали часів царської росії вартістю до 50 млн євро, але все ж таки предмети значної цінності. Наразі замовлено повторну експертизу, де визначать походження яєць, рік виготовлення та точну вартість, передає Bild. Усманов більше не побачить коштовностей, бо за німецькими законами мав задекларувати їх як актив після того, як потрапив під санкції. Усманова підозрюють в ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей. Усього було обшукано 24 об’єкти нерухомості.

Усманов не єдиний, хто колекціонує рідкісні яйця Фаберже. Вироби, які петербурзький ювелір Петро Карл Фаберже виготовляв для царської сім’ї, користуються популярністю у багатьох російських олігархів та шанувальників імперських амбіцій. До речі, на початку квітня під час обшуків у Віктора Медведчука серед інших знахідок на кшталт "золотого вагона" виявили і яйця Фаберже. Великодні яйця Фаберже у світі стали символом росії, а в самій рф вважаються символом амбіцій і незліченних багатств правителів.

Рідкісне яйце на яхті Керімова

Наприкінці липня співробітники правоохоронних органів США на конфіскованій яхті російського олігарха Сулеймана Керімова "Amadea" на Фіджі знайшли рідкісне яйце Фаберже. Тоді заступник генерального прокурора США Ліза Монако заявила, що виступає за конфіскацію прибутку від російських активів, зокрема, для відновлення України.

Мільярдеру Керімову приписують тісні зв’язки з режимом президента росії володимира путіна і главою Чечні Рамзаном Кадировим. З 2008 року є членом ради федерації росії, представляє там Дагестан. Станом на 2022 рік статки Керімова оцінюються в 11 млрд. доларів.

Унікальне яйце незрозуміло як виявилося у путіна

Унікальне "яйце Ротшильда", яке було виготовлене в 1902 році для сім’ї купця з Бердичева Юхима Ефруссі і потрапило до барона Едуарда Ротшильда в 2007 році, спливло при продажі Олександру Іванову. Іванов є одним із найвідоміших збирачів ювелірних виробів фірми Фаберже, проте, за чутками, купує він рідкісні лоти не за свої гроші. Через сім років рідкісне яйце опинилося в руках володимира путіна, який подарував його Ермітажу з нагоди 250-річчя музею. Автори розслідування проекту "Муніципальний сканер" стверджують, що більшість придбань Іванов зробив на гроші "масажиста путіна" Костянтина Голощапова. Сам колекціонер відкидає це твердження.

"Яйце Ротшильда

Як яйце "Курочка" застрягло в Лондоні через санкції

Перше яйце Фаберже "Курочка", яке колись належало Малкольму Форбсу, тепер знаходиться в колекції російського олігарха Віктора Вексельберга і зазвичай зберігається в Музеї Фаберже в Санкт-Петербурзі. Олігарх у 2004 році вперше в історії аукціону Sotheby`s купив яйця Фаберже оптом: так колекція з 9 яєць коштувала понад 100 млн доларів.

Віктор Вексельберг

Вексельберг ще у березні 2022 року потрапив під санкції США та Британії у зв’язку зі вторгненням росії до України. За іронією долі, одне з яєць Фаберже олігарха тоді було на виставці у Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні, яка завершилася 8 травня. Тоді музей заявляв, що може порушити санкції, якщо спробує повернути експонат Вексельбергу після закінчення виставки. The Art Newspaper встановила, що їхнім формальним власником є компанія Lamesa Arts Inc, зареєстрована в Панамі. Відповідно до британської системи імунітету від конфіскації яйце не може бути "захоплене" іншою стороною. Але за чинною системою санкцій Великобританії не виключено, що її можуть "заморозити". Також через санкції та скасування прямих рейсів виникли проблеми з логістикою. Тепер долю яйця має вирішити британське Казначейство.

Чому яйця Фаберже вважаються імперським символом росії

Яйце "Курочка", 1885 р.

Останні десятиліття свого правління російська імператорська сім’я постійно замовляла ювелірному будинку Фаберже прикрашені дорогоцінним камінням великодні яйця. Все почалося з того, що 1885 цар Олександр III доручив ювеліру Петеру Карлу Фаберже виготовити подарунок до Великодня для цариці Марії Федорівни. Яйце мало б нагадувати сувенір 18 століття, що зберігався в королівській скарбниці Данії (імператриця мала датське коріння, тому вибір ідеї не був випадковим).

Фаберже створив це золоте яйце, покривши його білою емаллю. Усередині подарунка був "жовток" із золота, під яким була прихована золота курка з рубіновими очима. Цариця була в захваті від подарунка, дизайн якого перегукувався з подібною прикрасою, яку вона бачила у дитинстві при дворі, і цар замовив ще одне яйце наступного року. Незабаром Олександр розпочав нову традицію – щороку дарувати дружині на Великдень ювелірний шедевр у вигляді великодні яйця.

У наступні три десятиліття Карл Фаберже створив ще 49 яєць для російських царів.

Яйце "Зимове" (1913) стало однією з найвідоміших робіт. Воно виготовлене з гірського кришталю, вирізаного так само тонко, як скло. Прикрашене гравіюванням, платиною і діамантами, що нагадують іній, яйце стоїть на підставці з кришталю, що нагадує брилу льоду, що тане. Сюрпризом став платиновий кошик з квітами із золота та гранатів, усипаний 1378 діамантами.

Яйце "Зимове" (1913)

Сюрприз усередині яйця "Конвалії" (1898) розкривається, коли повертається перлинна ручка в золотій оправі. Усередині портрети царя Миколи II, княгинь Ольги та Тетяни. Картини написані художником Йоханнесом Ценграфом на слоновій кістці, обрамлені рожевими діамантами та підкріплені золотими панелями.

Яйце "Конвалії" (1898)

"Коронаційне яйце" (1897) подароване Миколою II імператриці Олександрі на згадку про їхню коронацію в 1896 році. Яйце покрите золотом та емаллю, а всередині містить мініатюрну копію карети, побудованої для Катерини. Всі деталі реалістичні: колеса обертаються, двері можна відчинити, є функціонуючі амортизатори з С-подібною пружиною і крихітними складними сходами. Яйце включають діамант у верхній частині яйця в ансамблі з 10 меншими діамантами.

Яйце "Лаврове дерево" створене у 1911 році. Один з діамантових "плодів" дерева, приводить у дію вміщений усередину яйця "сюрприз" – птах, який піднімається з вершини дерева, махає крилами та співає. Через три роки після того, як це яйце було подаровано, росія вступила в Першу світову війну.

Останнім виробом Фаберже для імператорської сім’ї було яйце "Карельська береза". Роботу завершили вже після того, як цар зрікся престолу після Лютневої революції 1917 року. Ювелір відправив рахунок не "Імператору Всеросійському", а "панові Романову Миколі Олександровичу". Сплачений він не був, бо царська родина перебувала в полоні. А 1918 року всю царську родину разом із дітьми розстріляли у підвалі. Після пострілів, за даними істориків, членів царської родини добивали багнетом.

Історики наголошують, що царська династія "безнадійно втратила зв’язок із землею", замовляючи багато прикрашені ювелірні вироби в невідповідний для цього час. Неврожай, голод та програні війни вразили величезну імперію, а багато прикрашені великодні яйця стали трофеєм історії.

Коли більшовики брали Санкт-Петербург, вони конфіскували яйця, частину, а частину зберегли. З цього моменту кожен виріб пішов своїм шляхом: у перші роки яйця не мали особливого попиту — ринок був наповнений витворами мистецтва, але поступово колекціонери стали більш захопленими, найбільш відомим з яких став медіа-магнат Малкольм Форбс. Сьогодні вони продаються за десятки мільйонів доларів. Твори мистецтва дають погляд життя царської сім’ї, для якої вони зроблені і є одним із символів росії.