В последнее время у российских олигархов, попавших под санкции, начали находить редкостные ювелирные изделия

В Германии на днях конфисковали четыре ювелирных яйца Фаберже у российского олигарха Алишера Усманова. Драгоценности обнаружили во время обыска на его виллах на озере Тегернзее, но Усманов пытался выдать редкостные произведения искусства за сувениры со стеклянными камешками для друзей из Узбекистана.

Экспертиза показала, что это действительно не оригиналы времен царской россии стоимостью до 50 млн евро, но все же предметы значительной ценности. Сейчас заказана повторная экспертиза, где определят происхождение яиц, год изготовления и точная стоимость, передает Bild. Усманов больше не увидит этих ценностей, потому что согласно немецким законам должен был задекларировать их как актив после того, как попал под санкции. Усманова подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Всего было обыскано 24 объекта недвижимости.

Усманов не единственный, кто коллекционирует редкостные яйца Фаберже. Изделия, которые петербургский ювелир Петр Карл Фаберже изготавливал для царской семьи, пользуются популярностью у многих российских олигархов и поклонников имперских амбиций. К слову, в начале апреля во время обысков у Виктора Медведчука среди прочих находок наподобие "золотого вагона" обнаружили и яйца Фаберже. Пасхальные яйца Фаберже в мире стали символом россии, а в самой рф считаются символом амбиций и несметных богатств правителей.

Редкое яйцо на яхте Керимова

В конце июля сотрудники правоохранительных органов США на конфискованной яхте российского олигарха Сулеймана Керимова "Amadea" на Фиджи нашли редкое яйцо Фаберже. Тогда заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что выступает за конфискацию прибыли от российских активов, в том числе для восстановления Украины.

Миллиардеру Керимову приписывают тесные связи с режимом президента рф владимира путина и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. С 2008 года является членом совета федерации россии, представляет там Дагестан. По состоянию на 2022 года состояние Керимова оценивается в 11 млрд. долларов.

Уникальное яйцо непонятно как оказалось у путина

Уникальное "яйцо Ротшильда" изготовленное в 1902 году для семьи купца из Бердичева Ефима Эфрусси, и попавшее к барону Эдуарду Ротшильду в 2007 году всплыло при продаже Александру Иванову. Иванов является одним из самых известных собирателей ювелирных изделий фирмы Фаберже, однако, по слухам, покупает он редкие лоты не на свои деньги. Семь лет спустя редкое яйцо оказалось в руках владимира путина, который подарил его Эрмитажу по случаю 250-летия музея. Авторы расследования проекта "Муниципальный сканер" утверждают, что большинство приобретений Иванов сделал на деньги "массажиста путина" Константина Голощапова. Сам коллекционер отвергает это утверждение.

"Яйцо Ротшильда

Как яйцо "Курочка" застряло в Лондоне из-за санкций

Первое яйцо Фаберже "Курочка" когда-то принадлежавшее Малкольму Форбсу, теперь находится в коллекции российского олигарха Виктора Вексельберга и обычно хранится в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Олигарх в 2004 году впервые в истории аукциона Sotheby`s купил яйца Фаберже оптом: так коллекция из 9 яиц обошлась в более 100 млн долларов.

Виктор Вексельберг

Вексельберг еще в марте 2022 года попал под санкции США и Британии в связи со вторжением россии в Украину. По иронии судьбы, одно из яиц Фаберже олигарха тогда было на выставке в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, которая завершилась 8 мая. Тогда музей заявлял, что может нарушить санкции в случае, если попробует вернуть экспонат Вексельбергу после окончания выставки. The Art Newspaper установила, что их формальным владельцем является компания Lamesa Arts Inc, зарегистрированная в Панаме. В соответствии с британской системой иммунитета от конфискации яйцо не может быть "захвачено" другой стороной. Но при действующей системе санкций Великобритании не исключено, что ее могут "заморозить". Также из-за санкций и отмены прямых рейсов возникли проблемы с логистикой. Теперь судьбу яйца должно будет решить британское Казначейство.

Почему яйца Фаберже считаются имперским символом рф

Яйцо "Курочка", 1885 г.

В последние десятилетия правления российская императорская семья постоянно заказывала ювелирному дому Фаберже украшенные драгоценными камнями пасхальные яйца. Все началось с того, что 1885 году царь Александр III поручил ювелиру Петеру Карлу Фаберже изготовить подарок к Пасхе для царицы Марии Федоровны. Яйцо должно бы напоминать сувенир 18 века, хранившийся в королевской сокровищнице Дании (императрица имела датские корни, поэтому выбор идеи не был случайным).

Фаберже создал это золотое яйцо, покрыв его белой эмалью. Внутри подарка был "желток" из золота, под которым была скрыта золотая курица с рубиновыми глазами. Царица была в восторге от подарка, дизайн которого перекликался с подобным украшением, которое она видела в детстве при дворе, и царь заказал еще одно яйцо на следующий год. Вскоре Александр начал новую традицию — каждый год дарить жене на Пасху ювелирный шедевр в виде пасхального яйца.

В следующие три десятилетия Карл Фаберже создал еще 49 яиц для русских царей.

Яйцо "Зимнее" (1913) стало одной из известнейших его работ. Оно изготовлено из горного хрусталя, вырезанного так же тонко, как стекло. Украшенное гравировкой, платиной и бриллиантами, напоминающими иней, яйцо стоит на подставке из хрусталя, напоминающей глыбу тающего льда. Сюрпризом стала платиновая корзина с цветами из золота и гранатов, усыпанная 1378 бриллиантами.

Яйцо "Зимнее" (1913)

Сюрприз внутри яйца "Ландыши" (1898) раскрывается, когда поворачивается жемчужная ручка в золотой оправе. Внутри портреты царя Николая II, княгинь Ольги и Татьяны. Картины написаны художником Йоханнесом Ценграфом на слоновой кости, обрамлены розовыми бриллиантами и подкреплены золотыми панелями

Яйцо "Ландыши" (1898)

"Коронационное яйцо" (1897) подарено Николаем II императрице Александре на память об их коронации в 1896 году. Яйцо покрыто золотом и эмалью, а внутри содержит миниатюрную копию кареты, построенной для Екатерины. Все детали реалистичны: колеса вращаются, двери можно открыть, есть функционирующие амортизаторы с С-образной пружиной и крошечной складной лестницей. Яйцо включают бриллиант в верхней части яйца в ансамбле с 10 бриллиантами поменьше.

Яйцо "Лавровое дерево" создано в 1911 году. Один из бриллиантовых "плодов" дерева, приводит в действие помещенный внутрь яйца "сюрприз" – птицу, которая поднимается с вершины дерева, машет крыльями и поет. Через три года после того, как это яйцо было преподнесено в дар, россия вступила в Первую мировую войну.

Последним изделием Фаберже для императорской семьи было яйцо "Карельская береза". Работу завершили уже после того, как царь отрекся от престола после Февральской революции 1917 года. Ювелир отправил счет не "Императору Всероссийскому", а "господину Романову Николаю Александровичу". Оплачен он не был, царская семья находилась в плену. А в 1918 году всю царскую семью вместе с детьми расстреляли в подвале. После выстрелов, по сведениям историков, членов царской семьи добивали штыком.

Историки подчеркивают, что царская династия "безнадежно потеряла связь с землей", заказывая богато украшенные ювелирные изделия в неподходящее для этого время. Неурожай, голод и проигранные войны поразили огромную царскую империю, а богато украшенные пасхальные яйца стали трофеем истории.

Когда большевики брали Санкт-Петербург, они конфисковали яйца, часть из них продали, а часть сохранили. С этого момента каждое изделие пошло своим путем: в первые годы яйца не пользовались особым спросом — рынок был наводнен произведениями искусства, но постепенно коллекционеры стали более увлеченными, наиболее известным из которых стал медиа-магнат Малкольм Форбс. Сегодня они продаются за десятки миллионов долларов. Произведения искусства дают взгляд на жизнь царской семьи, для которой они были сделаны и считаются одним из символов россии.