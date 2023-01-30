Відмовився дивитися її "оголені" фото: жінка найняла кілера для вбивства невдячного коханця

Чоловік не хотів продовжувати інтимні зустрічі, що ще більше "розпалювало" британку

Поки уряд Великобританії вивчає можливість передачі Україні бойових літаків, піддані Його Величності зайняті вирішенням більш "приземлених" питань.

Зокрема вирішенням своїх особистих проблем. Так, британка Хелен Хьюлетт заплатила 20 тисяч фунтів стерлінгів за те, щоб кілер убив її одруженого коханця Пола Белтона, пише українське видання з посиланням на таблоїд Daily Mail.

Ображена жінка

Повідомляється, що жінка та чоловік працювали на одній із фабрик заморожених продуктів, і там під час розвантаження напівфабрикатів між ними спалахнув роман. Парочка зустрілася кілька разів після роботи, але потім Пол вирішив припинити стосунки, оскільки був одружений. Для цього британець навіть змінив місце роботи.

Однак жінка не бажала розставання, оскільки за її словами, "буквально збожеволіла" від Полі. Вона стежила за особистим життям чоловіка та надсилала йому свої фото у досить пікантному вигляді. Але той передзвонив леді і попросив її не витрачати зусилля даремно, тому що він знімки навіть не дивиться, знищуючи просто в електронній пошті та месенджерах.

Це ще більше розпалювало Хелен, і вона почала скаржитися подругам, що Пол спеціально знущається з неї, здійснюючи "сексуальне насильство".

Дійшло до того, що жінка через один із сайтів вирішила найняти кілера, щоб він убив її невдячного екскоханця. Хелен погодилася заплатити 20 тисяч фунтів стерлінгів, але вимагала, щоб смерть була представлена як "нещасний випадок".

У свою чергу, кілер виявився "слабаком" і з почуття "чоловічої солідарності" розповів усе Полу, а той звернувся до поліції. Після цього жінку затримали, і зараз у суді тривають слухання у справі про замах на вбивство. При цьому на засіданнях Хелен намагається переконати присяжних, що вона зовсім "не хотіла завдати шкоди чоловікові". Втім, яке рішення ухвалить суд, поки що не зовсім зрозуміло.

Нагадаємо, що спроби водити суд за носа зустрічаються і серед українців: так, у Хмельницькому чоловік намагався переконати суддів, що "випадково" вбив дружину.