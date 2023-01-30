Отказался смотреть ее "обнаженные" фото: женщина наняла киллера для убийства неблагодарного любовника

Мужчина не хотел продолжать интимные встречи, что еще больше "распаляло" британку

Пока правительство Великобритании изучает возможность передачи Украине боевых самолетов, подданные Его Величества заняты решением более прозаических вопросов.

В частности, решением своих личных проблем. Так, некая Хелен Хьюлетт заплатила 20 тысяч фунтов стерлингов, чтобы киллер убил ее женатого любовника Пола Белтона, пишет украинское издание со ссылкой на таблоид Daily Mail.

Обиженная женщина

Сообщается, что женщина и мужчина работали на одной из фабрик замороженных продуктов, и там во время разгрузки полуфабрикатов между ними вспыхнул роман. Парочка встретилась пару раз после работы, но затем Пол решил прекратить отношения, поскольку был женат. Для этого британец даже сменил место работы.

Однако женщина не желала расставания, так как по ее словам, "буквально помешалась" на Поле. Она следила за личной жизнью мужчины и присылала ему свои фото в весьма пикантном виде. Но тот перезвонил леди и попросил ее не тратить усилия напрасно, так как он снимки даже не смотрит, уничтожая прямо в электронной почте и мессенджерах.

Это еще больше распаляло Хелен, и она начала жаловаться подругам, что Пол специально издевается над ней, совершая "сексуальное насилие".

Дошло до того, что женщина через один из сайтов решила нанять киллера, чтобы он убил ее неблагодарного любовника. Хелен согласилась заплатить 20 тысяч фунтов стерлингов, но потребовала, чтобы смерть была представлена как "несчастный случай".

В свою очередь, киллер оказался "слабаком" и из чувства "мужской солидарности" рассказал все Полу, а тот обратился в полицию. После этого женщину задержали, и сейчас в суде идут слушания по делу о покушении на убийство. При этом на заседаниях Хелен пытается убедить присяжных, что она совершенно "не хотела нанести вред мужчине". Впрочем, какое решение примет суд, пока не совсем понятно.

Напомним, что попытки водить суд за нос встречаются и среди украинцев: так, в Хмельницком мужчина пытался убедить судей, что "случайно" убил жену.