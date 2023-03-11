Намагалися поцупити росіяни. США передали Україні стародавні мечі та сокиру (фото)

Ця поставка зброї від США стала найоригінальнішою з останніх

Митниця Сполучених Штатів повернула Україні три давні мечі та сокиру, датовані VI-V століттями до нашої ери, які дивним чином знайшлися аж у Краснодарському краї росїі, продовжуючи перелік нахабних крадіжок росіян.

За даними видання Foreign Policy, артефакти було відправлено з Краснодарського краю до США та затримано в період з липня по вересень минулого року в аеропорту Нью-Йорка при спробі незаконного ввезення.

Експерти визначили, що цінні знахідки походять із території сучасної України. Фахівці Інституту археології НАН України датували мечі п’ятим або шостим століттям до нашої ери, а полірований крем'яний наконечник сокири – третім століттям до нашої ери.

Їхня передача відбулася на урочистій церемонії в українському посольстві в США. За словами українського дипломата, який побажав залишитися неназваним, вилучені предмети є лише першими, які були ідентифіковані з понад 20 посилок, що надійшли від відправника з Краснодарського краю. Зараз триває робота, щоб з’ясувати, чи решта також походить з України. Досі неясно, чи були предмети захоплені під час повномасштабного вторгнення, чи якимось іншим способом.

Посол України в США Оксана Маркарова заявила про важливість репатріації вкраденого в Україні у контексті війни.

"Ми знаємо, що ця боротьба стосується нашої територіальної цілісності та суверенітету. Ми знаємо, що ця боротьба — про нашу демократію і нашу свободу. Але це також боротьба за нашу культурну ідентичність", — сказала Маркарова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед злочинів, які виявлені на території України внаслідок дій російських окупантів, є й цілеспрямоване знищення культурної спадщини українців. Це проявляється в різних вчинках, як у спалюванні книг, так і в пограбуванні музеїв.