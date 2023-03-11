Пытались стащить россияне. США передали Украине древние мечи и топор (фото)

Эта поставка оружия от США стала самой оригинальной из последних

Таможня Соединенных Штатов вернула Украине три древних меча и топор, датированные VI-V веками до нашей эры, которые удивительным образом нашлись в Краснодарском крае рф, продолжая перечень наглых краж россиян.

По данным издания Foreign Policy, артефакты были отправлены из Краснодарского края в США и задержаны в период с июля по сентябрь прошлого года в аэропорту Нью-Йорка при попытке незаконного ввоза.

Эксперты определили, что ценные находки происходят с территории современной Украины. Специалисты Института археологии НАН Украины датировали мечи пятым или шестым веком до нашей эры, а полированный кремневый наконечник топора – третьим веком до нашей эры.

Передача прошла на торжественной церемонии в украинском посольстве в США. По словам украинского дипломата, пожелавшего остаться неназванным, изъятые предметы являются лишь первыми, идентифицированными из более 20 посылок, поступивших от отправителя из Краснодарского края. Сейчас идет работа, чтобы выяснить, происходит ли остальное из Украины. До сих пор неясно, были ли предметы захвачены во время полномасштабного вторжения или каким-либо другим способом.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила о важности репатриации украденного в Украине в контексте войны.

"Мы знаем, что эта борьба касается нашей территориальной целостности и суверенитета. Мы знаем, что эта борьба — о нашей демократии и нашей свободе. Но это тоже борьба за нашу культурную идентичность", — сказала Маркарова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди преступлений, обнаруженных на территории Украины в результате действий российских оккупантов, есть и целенаправленное уничтожение культурного наследия украинцев. Это проявляется в разных поступках, как в сжигании книг, так и в ограблении музеев.