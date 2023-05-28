"Талібан" напав на прикордонний пост Ірану: що відомо про конфлікт (відео)

Провідники "Талібану" заявили, що з великим ентузіазмом боротимуться з "корумпованою Ісламською Республікою Іран"

Бойовики "Талібану" здійснили атаку на прикордонний пост Ірану. Для цього вони застосували живу силу та бронетехніку, підійшовши впритул до іранської бази.

Про подію стало відомо з відеозвернення ватажків "Талібану", яке було опубліковано у Twitter 27 травня.

Вони заявили, що боротимуться з "корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти Америки".

Водночас у Міністерстві національної оборони Афганістану звинувачують іранські сили у відкритому вогні у прикордонних районах.

"На жаль, сьогодні знову іранські війська розпочали стрілянину та бої в прикордонних районах району Канг провінції Німруз Афганістану. Ісламський Емірат вважає діалог розумним способом вирішення будь-якої проблеми, негативні заходи та пошук приводів для війни не на користь жодної сторони", — сказано у повідомленні.

Німруз на карті

Іранська сторона заявляє, що в конфлікті винен Афганістан, пояснюючи це тим, що таліби ініціювали напад з порушенням "міжнародного права та принципів добросусідства" внаслідок чого зіткнулися з "рішучою та мужньою протидією з боку прикордонників" Ісламської Республіки.

"Ми не визнаємо нинішніх правителів Афганістану і наполягаємо на необхідності створення інклюзивного уряду в Афганістані", — кажуть у МЗС Ірану.

Як повідомляє Глава національної комісії з безпеки Хасан Хематі, з афганською стороною зіткнулися три іранські прикордонні пости. В результаті було поранено кількох прикордонників. Конфлікт розпочався з прикордонних військ Талібану, а згодом була задіяна й артилерія Армії Ісламської Республіки.

Нині між Іраном та Талібаном досягнуто перемир'я. Про це у коментарі "Радіо Озоді" заявили у Міністерстві внутрішніх справ "Талібану".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв Україну з Афганістаном, за що отримає жорстку відповідь від мера одного з українських міст.