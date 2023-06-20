Можуть діяти спільно: у НАТО стурбовані зближенням росії та Китаю.

У НАТО стурбовані тим, що відбувається за межами трансатлантичного простору

Китай і росія продовжують зближення у військовому плані, тому в НАТО не виключають, що рано чи пізно відбудеться конфлікт, в якому вони діятимуть спільно.

Як розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, попри те, що організація залишається союзом Північної Америки та Європи, її непокоїть те, що відбувається за межами трансатлантичного простору.

"Ми бачимо, що Китай і росія зближуються все більше і більше. Вони тренуються разом, всього за кілька тижнів до вторгнення в Україну президент Сі і президент путін підписали угоду, договір, в якій вони чітко заявили, що партнерство безмежне", — наводить його слова пресслужба НАТО.

Зокрема, він звернув увагу на войовничу риторику Китаю у бік Тайваню та зазначив, що змінювати статус-кво силовим шляхом у жодному разі не можна, а натомість варто вирішити проблеми за допомогою дипломатії.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що в одному з іранських дронів, який збили у квітні над Україною, виявили китайську деталь виробництва січня 2023 року. Тобто на те, щоб вона потрапила до Ірану, була встановлена на дрон і передана росії пішло менш як три місяці.