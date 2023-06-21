У Парижі пролунав потужний вибух: обвалилася багатоповерхівка, під завалами можуть бути люди (відео)
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Поранення могли отримати понад 5 громадян
У столиці Франції сталася масштабна НП. Там через вибух обрушилася частина багатоповерхівки.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Як стало відомо, інцидент стався сьогодні, 21 червня, у 5-му окрузі Парижа – найстарішому районі міста. За попередніми даними, причиною вибуху став газ. Через це стався обвал будівлі, а над містом нависли клуби чорного диму.
"Жителі 5-го округу, щойно стався вибух газу на площі Альфонса Лаверана в районі Валь-де-Грас, горять будівлі, тримайтеся подалі, щоби пожежники могли виконувати свою роботу", — вказує Едуард Сівел, перший заступник мера міста.
На місце подій уже поспішили рятувальники, але поки що офіційних даних про загиблих чи постраждалих немає. Водночас очевидці стверджують, що деякі з цивільних могли опинитися під завалами.
Місце події було оточене, а поряд із ним уже створено імпровізований госпіталь.
Пізніше з’явилася інформація, що поранення могли отримати щонайменше 7 людей.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11 травня в Німеччині пролунав вибух у багатоповерховому будинку. Поранення отримали близько десяти поліцейських та рятувальників. Цього ж дня в Мілані вибухнув фургон з кисневими балонами.