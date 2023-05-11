Другий за день вибух у ЄС: бахнуло в Німеччині, багато поранених (фото)

Ймовірно, вибух був влаштований навмисно

У четвер, 11 травня, в Німеччині пролунав вибух у багатоповерховому будинку в місті Ратінген під Дюссельдорфом: поранено близько десяти поліцейських та рятувальників. Трохи раніше цього ж дня потужний вибух стався у Мілані (Італія).

Про це повідомляє Bild.

Причина вибуху уточнюється.

За попередніми даними, хтось навмисно здійснив вибух саме в той момент, коли рятувальники та поліцейські спробували відчинити двері однієї з квартир. Перед цим їх викликали з приводу того, що в квартирі нібито перебуває людина, якій потрібна допомога.

Як уточнює ZDF, за попередніми даними, десять пожежників і двоє поліцейських дістали поранення, деякі з них — важкі. Зазначається, що поліція отримала повідомлення, що поштова скринька одного з мешканців багатоквартирного будинку переповнена.

Прибувши на місце, поліція викликала пожежну бригаду, щоб відкрити двері. У квартирі проживали мати та її син. Після того, як рятувальники зламали двері стався вибух — син привів у дію вибуховий пристрій.

Місце події оточили, задіяно кілька рятувальних вертольотів. У багатоповерхівку увійшли озброєні офіцери. Снайпери зайняли відповідні позиції. Влада не виключає теракт.

Як розповідав "Телеграф", днями Адміністративний суд Берліна відхилив скаргу колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, якому Бундестаг відмовився продовжувати фінансування офісу.