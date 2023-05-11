Второй за день взрыв в ЕС: бахнуло в Германии, много раненых (фото)

Вероятно, взрыв был совершен преднамеренно

В четверг, 11 мая, в Германии прогремел взрыв в многоэтажном доме в городе Ратинген под Дюссельдорфом: ранены около десяти полицейских и спасателей. Немного ранее в этот же день мощный взрыв произошел в Милане (Италия).

Об этом сообщает Bild.

Причина взрыва уточняется.

По предварительным данным, кто-то преднамеренно осуществил взрыв именно в тот момент, когда спасатели и полицейские попытались открыть дверь в одну из квартир. Перед этим их вызвали под предлогом, что в квартире якобы находится человек, которому нужна помощь.

Как уточняет ZDF, по предварительным данным, десять пожарных и двое полицейских получили ранения, некоторые из них тяжелые. Отмечается, что полиция получила сообщение, что почтовый ящик одного из жильцов многоквартирного дома переполнен.

Прибыв на место, полиция вызвала пожарную бригаду, чтобы открыть дверь. В квартире проживали мать и сын. После того, как спасатели взломали дверь, произошел взрыв — сын привел в действие взрывное устройство.

Место происшествия оцепили, задействовано несколько спасательных вертолетов. В многоэтажку вошли вооруженные офицеры. Снайперы заняли соответствующие позиции. Власти не исключают теракт.

Как рассказывал "Телеграф", на днях Административный суд Берлина отклонил жалобу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которому Бундестаг отказался продолжать финансирование офиса.