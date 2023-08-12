Будуть вимагати переговорів з росією: Кулеба попередив про важку осінь для України

Українській стороні також потрібна кількісна та якісна присутність усього світу, а не лише традиційних друзів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив українців, що осінь та зима можуть виявитися тяжкими для українських дипломатів, оскільки починає лунати все більше голосів щодо можливих переговорів.

Так, в Instagram-стрімі з журналістом Вадимом Карп'яком міністр закордонних справ зробив прогноз, що Україна переможе "на всіх фронтах", проте "буде важка осінь".

"Буде дуже важкий політичний сезон, всіх попереджаю", ‒ сказав Кулеба.

Він пояснив, що може бути посилення "голосів" у різних країнах світу "про те, що є "проблеми" й "потрібні переговори".

"Це не від чиновників звучить, але гучнішають ці голоси. Ми робитимемо все в рамках міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", ‒ наголосив Кулеба.

Очікується також велика кількість важких міжнародних самітів, на яких українській стороні потрібна "кількісна та якісна присутність усього світу, а не лише традиційних друзів із Європи та Північної Америки".

Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії проходила зустріч, присвячена обговоренню пошуку миру в Україні. На захід прибули радники глав держав понад 40 країн, причому росія там представлена не була. "Телеграф" поговорив із експертами, які розповіли, що означає цей саміт і які результати він приніс для України.