У Придністров’ї впала російська ракета С-300: що відомо

Атака росії на Україну наражає на небезпеку і жителів сусідніх країн

Вкотре нічні обстріли України російськими окупантами торкнулися не лише нашої країни. У Молдові, у невизнаному Придністров’ї, упали уламки російської ракети С-300 зразка 1968 року.

Сам снаряд вибухнув у повітрі. Про це повідомив співголова Об’єднаної контрольної комісії Олег Беляков, повідомляє NewsMaker.

Видання пише, що вибух стався об 01.00 ночі. Його чули жителі Кіцкан, Тирасполя та Бендер. Саме у цей час росіяни обстрілювали Одеську область України.

Уламки впали на вулиці Юності у селі Кіцкани на город місцевого жителя. Постраждалих та пошкоджень немає.

"Бойова частина ракети увійшла до ґрунту, але не розірвалася. Питання обговорюватиметься в ОКК, оскільки Кіцкани ставляться до Зони безпеки", — наголосив Олег Біляков.

Куди впала російська ракета

Нагадаємо, що вночі на 25 вересня росіяни влаштували чергову масовану атаку. Обстрілів знову зазнали Одеса та область. За даними Сил оборони півдня, у небі над регіоном було знищено 19 безпілотників типу Shahed та чимало "Калібрів". Також ворог застосовував надзвукові ракети "Онікс" — за попередніми даними, одразу дві. Росіяни знищили одну із візитівок Одеси.