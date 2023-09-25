У Придністров’ї впала російська ракета С-300: що відомо
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Атака росії на Україну наражає на небезпеку і жителів сусідніх країн
Вкотре нічні обстріли України російськими окупантами торкнулися не лише нашої країни. У Молдові, у невизнаному Придністров’ї, упали уламки російської ракети С-300 зразка 1968 року.
Сам снаряд вибухнув у повітрі. Про це повідомив співголова Об’єднаної контрольної комісії Олег Беляков, повідомляє NewsMaker.
Видання пише, що вибух стався об 01.00 ночі. Його чули жителі Кіцкан, Тирасполя та Бендер. Саме у цей час росіяни обстрілювали Одеську область України.
Уламки впали на вулиці Юності у селі Кіцкани на город місцевого жителя. Постраждалих та пошкоджень немає.
"Бойова частина ракети увійшла до ґрунту, але не розірвалася. Питання обговорюватиметься в ОКК, оскільки Кіцкани ставляться до Зони безпеки", — наголосив Олег Біляков.
Нагадаємо, що вночі на 25 вересня росіяни влаштували чергову масовану атаку. Обстрілів знову зазнали Одеса та область. За даними Сил оборони півдня, у небі над регіоном було знищено 19 безпілотників типу Shahed та чимало "Калібрів". Також ворог застосовував надзвукові ракети "Онікс" — за попередніми даними, одразу дві. Росіяни знищили одну із візитівок Одеси.