В Приднестровье упала российская ракета С-300: что об этом известно

Атака россии на Украину подвергает опасности и жителей соседних стран

В очередной раз ночной обстрел Украины российскими оккупантами коснулся не только нашей страны. В Молдове, в непризнанном Приднестровье, упали обломки российской ракеты С-300 образца 1968 года.

Сам снаряд взорвался в воздухе. Об этом сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков, передает NewsMaker.

Издание пишет, что взрыв произошел в 01:00 ночи. Его слышали жители Кицкан, Тирасполя и Бендер. Именно в это время россияне обстреливали Одесскую область Украины.

Обломки упали на улице Юности в селе Кицканы в огород местного жителя. Пострадавших и повреждений нет.

"Боевая часть ракеты вошла в грунт, но не разорвалась. Вопрос будет обсуждаться в ОКК, так как Кицканы относятся к Зоне безопасности", — подчеркнул Олег Беляков.

Куда упала российская ракета

Напомним, что вночь на 25 сентября россияне устроили очередную массированную атаку. Обстрелам снова подверглась Одесса и область. По данным Сил обороны юга, в небе над регионом были уничтожены 19 беспилотников типа Shahed и немало "Калибров". Также враг применял сверхзвуковые ракеты "Оникс" — по предварительным данным, сразу две. Россияне уничтожили одну из визитных карточек Одессы.