Аеропорти Сирії розбомбили: ЗМІ грішать на Ізраїль (відео)

Ударів нібито було 3

Географія війни в Ізраїлі, на який напали бойовики ХАМАС, продовжується розширитися. Вибухи пролунали в Сирії.

Про це повідомляють сирійські ЗМІ. Так, за даними Al-Watan, по аеропортах Дамаска та Алеппо було завдано ударів. Стверджується, що до атаки нібито причетні ізраїльські ВПС. Метою були злітно-посадкові смуги, а після вибухів обидві повітряні гавані припинили своє функціонування. За інформацією газети, на околицях міжнародного аеропорту Дамаска працює ППО

Видання "Newsru.co.il" пише, що влада Сирії вже підтвердила удари і також звинуватила в них Ізраїль. Посилаючись на опозиційні джерела в Сирії, журналісти пишуть, що в результаті атаки злітні смуги були нібито зруйновані. Також стверджується, що ударів було 3 і ще один був нібито був завданий по військовій базі біля Алеппо.

Водночас у мережі поширюються відео, на яких, як стверджується, зафільмовано місце прильоту. На кадрах видно, як у небо здіймається стовп чорного диму.

Як пише NEXTA, через вибухи літак, який прямував з Ірану до Сирії, був змушений розвернутися через удар по сирійських аеропортах.

В Ізраїлі поки що ніяк не коментують ситуацію.

Нагадаємо, що "Телеграф" стежить за подіями в Ізраїлі в режимі онлайн : Ізраїль зносить Сектор Газа після атаки ХАМАС: хроніка нової війни на Близькому Сході (оновлюється).

А більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

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