Російські колонії масово закривають: причина повʼязана з війною проти України

Раніше був переліміт, а зараз кількість "зеків" значно менша

Продовжуючи війну проти України, у росії мобілізують все більше вʼязнів. У деяких регіонах ситуація набирає таких обертів, що колонії закривають, адже кількість увʼязнених стала критично малою.

Точних даних про те, скільки злочинців було мобілізовано, немає, проте адвокат правозахисного проєкту "Перший відділ" Євгеній Смирнов повідомив, що кількість може сягати десятків тисяч. Про це інформує Freeдом.

Він зазначає, що за кількістю місць ув'язнень можна приблизно зрозуміти, скільки "зеків" з конкретного регіону росія відправила на війну проти України. Наприклад, у Красноярському краї закрилося від 3 до 5 колоній, загальна кількість осіб, у яких налічує близько 10 000.

При цьому раніше у колоніях був переліміт, а наразі заповненість значно менша за можливості місць позбавлення волі.

Ба більше, за словами Євгенія Смирнова, на війну проти України відправляють вʼязнів і з жіночих колоній. І там злочинниці чекають вербувальників, аби покинути колонію та потім отримати помилування від російського диктатора володимира путіна. Та їм доводиться чекати немало: чи то мобілізаційні ліміти не дозволяють відправляти жінок на фронт у великій кількості, чи то вербувальники не можуть впоратись з великою кількістю охочих.

Раніше "Телеграф" писав, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що володимир путін може розпочати тотальну мобілізацію вже у наступному році, після свого переобрання.