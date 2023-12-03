Озброєний чоловік із криками "Аллаху Акбар" напав на людей під Ейфелевою вежею: є загиблий (відео)

Підозрюваного вже затримано

У центрі Парижу прямо біля Ейфелевої вежі чоловік під крики "Аллаху Акбар" напав на перехожих. На жаль, є поранені та вбиті.

Про це повідомляє ВВС. Інцидент трапився ввечері 2 листопада на набережній Гренель. Там 26-річний громадянин Франції, відомий службам безпеки, напав на громадянина Німеччини 1999 року народження. У цей момент чоловік гуляв зі своєю дружиною. Він зазнав смертельних поранень, а жінку вдалося врятувати через втручання таксиста, який злякнув нападника. Потім чоловік напав ще на двох людей, ударивши одного молотком у око. Постраждалими були місцевий мешканець та турист.

Щоб затримати вбивцю, поліцейські розпочали операцію "Бір-Хакейм". У ході неї підозрюваного вдарили електрошокером і заарештували за підозрою у вбивстві, яке у французькому законодавстві визначається як навмисне вбивство, і замах на вбивство у зв’язку з терористичною діяльністю.

За словами міністра МВС Франції, передбачуваний нападник кричав "Аллаху Акбар", що арабською означає "Бог великий", і сказав поліції, що засмучений, тому що "так багато мусульман помирають в Афганістані та в Палестині". Він сказав, що підозрюваний відбув чотири роки ув’язнення після того, як був засуджений за планування нового нападу у 2016 році та перебував у списку спостереження французьких служб безпеки. Відомо також, що цей чоловік страждав на психічні розлади.

ЗМІ вже з’ясували, що до нападу в соціальних мережах було опубліковано відео, в якому підозрюваний розкритикував французький уряд і розповів, що він назвав вбивством невинних мусульман.

У мережі вже з’являється безліч відео та фото з місця подій. Також публікується фото нібито вбивці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у французькому Ліоні невідомий відкрив вогонь по людях, які перебували біля грецької церкви.