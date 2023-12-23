Мер Лондона змінив думку щодо вживаних автівок для ЗСУ: подробиці

ЗСУ отримають справні повнопривідні машини

Мер Лондона Садік Хан змінив свою думку щодо передачі автомобілів ЗСУ замість їхньої утилізації за програмою ULEZ. Він заявив, що підтримує схему відправлення в Україну повнопривідних машин.

Про це повідомляє The Telegraph. Зазначається, що посприяли такому рішенню численні заклики Хана передумати та кампанія у ЗМІ з критикою його рішення.

Мер Лондона попросив міністра транспорту Марка Гарпера надати "можливість лондонцям та іншим громадянам по всій країні пожертвувати Україні придатні для використання автомобілі через схему утилізації".

Садік Хан написав листа Гарперу разом з ексміністром оборони Беном Воллесом, у якому йшлося, що передача авто Україні стала б можливою, якби були змінені відповідні національні правила.

Зауважимо, що програма ULEZ має на меті очистити повітря Лондона, вимагаючи від водіїв транспортних засобів з високим рівнем викидів у місті сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів. Мешканці Лондона можуть отримати до 2,000 фунтів стерлінгів компенсації в обмін на утилізацію свого автомобіля, якщо він не відповідає стандартам викидів ULEZ. Під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи.

"Ми сподіваємося, що ви співпрацюватимете з нами, щоб дати можливість лондонцям та іншим жителям країни отримати гроші за те, що вони приберуть забруднюючі транспортні засоби з вулиць наших міст, надаючи при цьому життєво важливу підтримку народу України", – зауважили Хан та Воллес.

Раніше колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, який також був попередником Хана на посаді мера Лондона, назвав відмову міського голови Лондона передавати авто Україні "дріб'язковою і смішною".

"Українці більш ніж здатні самі розв'язати проблеми з якістю повітря, їм потрібна допомога, щоб перемогти загрозу, яка є набагато небезпечнішою, і це президент Путін. Дії Хана здаються надзвичайними", – заявляв Джонсон.

Раніше "Телеграф" писав, що меру британського Лондона Садік Хану наполегливо порекомендували переглянути рішення щодо відмови передати Україні списані автомобілі лондонських мешканців та віддати їх Києву, а не відправляти авто на утилізацію. Хану варто переглянути пріоритети.